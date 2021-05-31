В Керчи эвакуируют мэрию и полицию

В Керчи эвакуируют мэрию: поступило сообщение о взрывном устройстве.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о минировании прошло на электронную почту. «В нем было указано два здания – администрация и МВД, – рассказал глава Керчи Сергей Бороздин. – Никаких больше данных».
На место уже прибыли сотрудники спецслужб, начато обследование зданий.
Керчь, Олег Яковенко
Керчь. Другие новости 31.05.21
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