В Керчи эвакуируют мэрию и полицию

В Керчи эвакуируют мэрию: поступило сообщение о взрывном устройстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о минировании прошло на электронную почту. «В нем было указано два здания – администрация и МВД, – рассказал глава Керчи Сергей Бороздин. – Никаких больше данных».

На место уже прибыли сотрудники спецслужб, начато обследование зданий.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 31.05.21

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