В Симферополе снесут один из недостроев

В Симферополе решили снести один из долгостроев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о недостроенном доме в микрорайоне «Загородный». На встрече с главой РК Сергеем Аксеновым местные жители пожаловались, что задние не только уродует вид города, но и представляет опасность.

«Недостроенный дом находится на балансе ГУП РК «Крымэнерго», есть предписание на его демонтаж, – прокомментировал ситуацию глава администрации города Валентин Демидов. – В дальнейшем освободившийся земельный участок может быть использован для нужд города».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 31.05.21

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