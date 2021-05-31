Крыму за сутки зарегистрировано 97 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 97 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 76 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за границы. От инфекции умерли 3 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 43 тысячи 482 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 353 крымчанина.

Симферополь, Май, Лиана Макоба

Симферополь, Май. Другие новости 31.05.21

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