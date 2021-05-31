Проверку не прошли: в Крыму поплыли аэропорт и новая больница

В Крыму поплыли аэропорт и новый корпус республиканской больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 29 мая, в Симферополе прошли сильные ливни: выпало 48 мм, что почти на 10% превышает месячную норму.

В итоге, подмочило дорогостоящие инфраструктурные объекты. Так, во время ливня потекла крыша нового терминала аэропорта «Симферополь», а корпусе республиканской клинической больницы имени Семашко, открытом в декабре 2020 года, из-за дождя произошел сбой автоматики, это привели к отключению насосов локальных очистных и, в итоге, затопило 1 этаж.

Напомним, оба объекта строились на федеральные деньги, заявлялось о тщательном контроле строительных работ, а теперь в Госсовете Крыма не исключают, что при строительстве были допущены недоработки. Сейчас на объектах работают эксперты, призванные проанализировать, почему новые здания и оборудование не выдержали разгула стихии.

Симферополь, Лиана Макоба

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