Кремль взял под контроль все светофоры Львова – депутат горсовета

России удалось «провернуть диверсионную сделку» между зарегистрированной в Санкт-Петербурге компанией по производству программного обеспечения и украинским государственным предприятием «Львовавтодор» по обслуживанию светофоров и видеокамер в столице Галичины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич. Его поддержали националисты и общественные активисты.

«Мы получили информацию, непосредственное подтверждение было, что программа с российскими корнями была установлена для того, чтобы контролировать «Львовавтодор». По нашему убеждению, это нецелесообразно, учитывая, что есть возможности другого программного обеспечения», – заявил Зинкевич.

«Теперь объекты КП «Львовавтодор» контролируют из российского Санкт-Петербурга, а спецслужбы Российской Федерации могут спокойно выключить все светофорные объекты Львова и собирать видеоинформацию с самых больших транспортных узлов», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского блогера Ярослава Бондаренко.

Ранее местный телеканал «НТА» провёл расследование и «установил», что российская компания «Медицина-Техника» заключила договор с «Львовавтодором» на поставку оборудования. В самом «Львовавтодоре» этот факт отрицают и не пускают журналистов в офис.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.05.21

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