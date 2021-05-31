Июнь в Крыму начнется с гроз и ливней, местами возможен град.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.
Такая погода сохранится до конца недели.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 31.05.21
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