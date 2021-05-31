В Ялте в разгар турсезона введут плату за парковку

В Ялте в разгар туристического сезона собираются ввести плату за парковку. Об этом сообщила глава горадминистрации Янина Павленко.

«Совсем скоро, на одной из ближайших сессий, будет рассмотрена и, очень надеюсь, утверждена, тарифная сетка, – написала она на своих станицах в соцсетях. – Обслуживаться парковки будут автоматической системой управления – установим паркоматы, предусмотрим как наличную, так и безналичную системы оплаты.

Оператором парковочного пространства станет наше муниципальное предприятие, а это значит – что поступления будут максимально прозрачны и только в бюджет. Всего у нас 565 мест на 36 парковках. Ожидаем более 60 миллионов в год».

Напомним, что платные парковки существовали в Ялте и раньше, правда, толку от них для города не было: в минувшем году от 23 парковок в бюджет поступило чуть более 450 тысяч рублей. Поэтому в декабре плату отменили вовсе.

Сейчас чиновники уверены, что эффект будет, так как собирать деньги будет автомат. Крымчане эйфории городских властей не разделяют: «А места для инвалидов и многодетных предусмотрели? Как заехать и выехать? Автошлагбаум справки не принимает, – комментируют ялтинцы. – Парковка за шлагбаумом перед горсоветом станет платной? И вообще, почему там, на общественной территории уже не первый год существует шлагбаум? И даже два. А на стоянке для инвалидов стоят или таксисты, или дорогие, ничего не признающие машины».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 31.05.21

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