В Севастополе чиновники сами запустили механизм массового заражения коронавирусом

В Севастополе среди 1300 детей, отправляющихся на 1 смену в оздоровительные лагеря, выявили 11 зараженных. Скольким они успели передать вирус, неизвестно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поскольку тест на коронавирус нужно сдавать не ранее, чем за 3 дня до заезда, в детских поликлиниках с 26 по 29 мая организовали массовое тестирование. В итоге в учреждениях образовались большие очереди. Например, 27 мая в поликлинике на улице Адмирала Юмашева одновременно оказались более 100 человек.

А 11 детей с бессимптомной формой ковида выявили как раз по итогам тестирования. Иными словами, они могли заразить много других детей и взрослых, стоявших в очередях вместе с ними. И получившие от них вирус поехали в лагеря и пошли в трудовые коллективы, разнося инфекцию дальше.

Это понял даже губернатор Михаил Развожаев:

«Вы обрушили работу поликлиник, устроили там свалку – это ад просто настоящий! Ещё 11 человек у вас с бессимптомным течением – сколько там еще передали вирусов во время этого чудесного мероприятия? Голову кто-нибудь будет включать когда-нибудь? Ещё все рассказывают, что там всё прекрасно – два кабинета открыли», – возмутился градоначальник работой департаментов образования и здравоохранения.

Иными словами, чиновники в Севастополе сами запустили механизм массового заражения опасным вирусом.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 31.05.21

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