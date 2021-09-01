Крым идет на новый туристический рекорд

В Крыму с начала 2021 года посетили более 7 млн туристов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«За восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов, – написал глава РК в соцсетях. – В целом за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года».

С тех пор, как открыли Крымский мост, большинство туристов прибывает на полуостров автомобильным транспортом. Текущий год не стал исключением: на собственных авто и автобусами приехали 62%. 30% выбрали самолеты, 8% – железнодорожный транспорт.

Напомним, за весь 2020 год, по официальным данным, Крым посетили 6,3 млн человек, за 2019 – 7,43 млн.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.09.21

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