В Севастополе подростки пытались обчистить православный храм

В Севастополе два подростка пытались обчистить православный храм.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в часовне Архангела Михаила, расположенного на территории 35-й береговой батареи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как два школьника лет 12-14 зашли в молитвенный зал, покрутились у столика с поминальными свечами, направились к урне для сбора пожертвований и попытались ее вскрыть.
Потом мальчишки натянули на лицо медицинские маски, перевернули урну и начали ее трясти, чтобы извлечь содержимое.
Это видео выложили в соцсетях. Теперь юных любителей легкой наживы ищет полиция.
Напомним, в последних числах августа в городе разгорелся скандал с другими подростками – постарше: парни пытались прикурить от Вечного огня, и в итоге стали фигурантами уголовного дела.
Севастополь, Олег Яковенко
Севастополь. Другие новости 01.09.21
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