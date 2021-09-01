Доходы крымских отельеров выросли в 4,5 раза

Доходы крымских отелей, пансионатов, санаториев и прочих мест размещения за первые 6 месяцев текущего года оцениваются более чем в 14,2 млрд рублей – это в 4,5 раза больше, чем показатели аналогичного прошлогоднего периода. Об этом со ссылкой на Росстат сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», налоговые отчисления выросли не столь значительно: за те же 6 месяцев, по данным УФНС, налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли превысили 2,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше прошлогодних.

Отметим, что в августе в РК официально работали более 1 тысячи объектов размещения с общим числом мест свыше 155 тысяч. Средняя загрузка, по словам Аксенова, превысила 82%, а в отдельных регионах – 90% – 95%.



Симферополь, Лиана Макоба

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