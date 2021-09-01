Смертность от коронавируса в Крыму выросла на 70 процентов

На фоне снижения выявляемости коронавируса в Крыму растет смертность от инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение августа в республике зафиксировано 11 тысяч 144 новых случая коронавируса, что на 4% меньше показателей июля. Напомним, в июле бал установлен рекорд выявляемости – 409 случаев в день. В августе максимальный суточный уровень составил 393, и с 12 августа показатель стабильно снижается.

Чего не скажешь о смертности. Если в июле число летальных исходов в день превысило 10 только в последних числах месяца, то в августе ниже этого уровня опускалось только дважды. В итоге количество умерших от коронавируса на 70% превысило июльские показатели и составило 442 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.09.21

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