Автохлам будет «украшать» улицы главного курорта Крыма до конца сезона

В Ялте автохлам будет «украшать» улицы до конца сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема брошенных автомобилей в курортной столице Крыма носит не только эстетических характер. Улицы здесь узкие, извилистые, изобилующие резкими поворотами, спусками и подъемами, и любой припаркованный на дороге автомобиль усугубляет и без того сложную дорожную обстановку. Тем более во время туристического сезона, когда количество автомобилей вырастает в разы.

Власти Ялты проинспектировали город и все поселки и насчитали 59 старых, разбитых, брошенных автомобилей. По словам главы администрации Янины Павленко, их владельцам уже вручили требования убрать машины. Но на исполнение дали 2 месяца: убирать автоскелеты, если их хозяева не отреагируют, чиновники намерены не ранее октября.

Напомним, сентябрь в Крыму считается бархатными сезоном: в это время на полуострове еще много туристов.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 01.09.21

Украинский эксперт объяснил, зачем Байден согласился принять Зеленского. / Смертность от коронавируса в Крыму выросла на 70 процентов. / Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 60 млн долларов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»