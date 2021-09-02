В Крыму от коронавируса скончались еще 16 человек

В Крыму за сутки зафиксировано 263 новых случая коронавируса, от инфекции умерли 16 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в РК выявлено 71 тысяча 611 инфицированных. Жертвами ковида стали 2 тысячи 227 крымчан.
Напомним, за август смертность от коронавируса выросла на 70% по сравнению с июлем.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 02.09.21
Миллер назвал дату первой поставки по «Северному потоку-2». / Автохлам будет «украшать» улицы главного курорта Крыма до конца сезона. / Украинский эксперт объяснил, зачем Байден согласился принять Зеленского. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube