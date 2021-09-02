В Крыму от коронавируса скончались еще 16 человек

В Крыму за сутки зафиксировано 263 новых случая коронавируса, от инфекции умерли 16 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в РК выявлено 71 тысяча 611 инфицированных. Жертвами ковида стали 2 тысячи 227 крымчан.

Напомним, за август смертность от коронавируса выросла на 70% по сравнению с июлем.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.09.21

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