В Крыму начали наказывать глав муниципалитетов, но не сильно

В Крыму, наконец, начали наказывать глав муниципалитетов, не справляющихся с благоустройством. Правда, пока к радикальным мерам не прибегают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов в очередной раз раскритиковал подчиненных за нерасторопность. Так, в Симферополе работа на нескольких объектах затягивается на несколько месяцев, в одноименном районе слишком долго оформляли финансовые документы, что привело к срыву сроков. В Джанкое и Джанкойском районе власти не контролировали подрядчиков, и те, в итоге, тоже не уложились в утвержденные графики.

Аксенов решил наказать глав упомянутых муниципалитетов:

«По выговору объявить Демидову, Алексанову, Селиванову и Федоренко, – пооучил глава РК. – Направьте за моей подписью объявления о выговорах за срыв сроков … Я сегодня подпишу».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.09.21

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