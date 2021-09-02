Крупнейшим российским банкам милее США, чем Крым

Крымчанам не стоит ждать возвращения на полуостров Сбербанка и появления других крупных финансовых организаций: в Москве считают, что там и так достаточно денег и услуг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 2014 года в Крыму работало около 180 банков, включая подразделения ВТБ, Сбербанка и Банка Москвы. После вхождения Крыма в состав России и введения санкций, все они покинули полуостров. Правительству РФ пришлось создавать для нового региона отдельные банки, что не очень удобно. Во-первых, ограничена конкурентная среда, что позволяет банкам диктовать свои условия; во-вторых, неудобно проводить расчеты с другими регионами.

С тех пор крымчане неоднократно обращались в Госдуму и Кремль с просьбой вернуть на полуостров крупные российские банки, но Сбербанк и ВТБ категорически от этого отказываются. А сегодня глава ВТБ Андрей Костин и вовсе заявил, что ведущим банкам России не нужно выходить на крымский рынок.

«Сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают. И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия» . В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», – сообщил он и добавил, что тема возвращения российских банков в Крым поднимается исключительно ура-патриотами: «Но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские и американские».

В принципе, позиция Костина не нова – она озвучивалась и раньше, но крымчан возмущает , что руководители крупных проправительственных банков (доля государства в ВТБ превышает 45%, а в Сбербанке – 50%) открыто заявляют, что не собираются ссориться с Европой и США из-за Крыма, чтобы не попасть под ограничения. То, что полуостров уже более 7 лет живет под санкциями и терпит из-за этого большие неудобства, их не беспокоит.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.09.21

«Это точно!» – украинский вице-премьер заявил, что Россия «сама отдаст Крым». / США не дали Украине никаких гарантий по санкциям против «Северного потока-2» и сохранению транзита газа. / Никаких сроков: Байден развеял надежды Зеленского на практическое сближение Украины и НАТО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»