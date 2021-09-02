Крым накрыл очередной циклон: сейчас дожди идут по всему южному берегу, захватив центральную часть полуострова и горный Крым, а также на северо-западе и на побережье Азовского моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за обильных осадков постепенно уходят под воду улицы Симферополя, сильно льет в Алуште и окрестностях Евпатории. В ближайшее время в зоне дождей окажется весь Керченский полуостров.

Отметим, что штормовое предупреждение сохраняется на всю грядущую ночь: ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Ливни и грозы не исключены и днем 3 сентября.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.09.21

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