«Расселим в колониях» – Украина согласна принять до пяти тысяч афганских беженцев

Власти Украины готовятся заработать на потоках афганских беженцев, рассчитывая на то, что Запад хорошо оплатит их пребывание в «Незалежной» – по примеру Турции, которой ЕС ежегодно перечисляет до 5 млрд евро на содержание лагерей сирийских переселенцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно украинским СМИ из письма главы МВД Украины Дениса Монастырского премьеру-министру страны Денису Шмыгалю.

В документе говорится о том, что пока нет достаточного количества пунктов для приёма афганцев: имеющиеся депортационные центры и палаточные городки позволяют расселить не более полутора тысяч беженцев.

Глава МВД докладывает премьеру, что лучшим вариантом было бы использовать выставленные на продажу законсервированные тюрьмы в Киевской области, однако этому может воспротивиться Минюст Украины, сам рассчитывающий на дополнительные средства.

В связи с этим Монастырский предлагает задействовать старые колонии для осуждённых в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, чтобы можно было разместить до 5 000 мигрантов.

Тем временем Государственная миграционная служба Украины уже заявила о готовности принять «значительное количество жителей Афганистана».

Симферополь, Валентин Карамазов

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