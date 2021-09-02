В Крыму четыре подростка собирались устроить стрельбу в школе

В Крыму выявили 165 школьников с социально опасными намерениями. Об этом сообщил руководитель аппарата Антитеррористической комиссии республики Александр Булычев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в ходе психологического мониторинга на учет поставили 238 несовершеннолетних крымчан, 165 внесли в группу риска: 14 из них вынашивали экстремистские намерения, а четверо собирались устроить стрельбу в школе.

По словам Булычева, после общения с психологами, около половины попавших в группу риска, от своих намерений отказались.

Стоит отметить, что в 2021 году в Крыму возбудили 4 уголовных дела по фактам подготовки терактов: исполнителей вербовали в соцсетях. Кроме того, фигурантами уголовных дел стали 2 школьника, которые знали о готовящемся теракте, но никому об этом не сообщили.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.09.21

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