В Крыму автомобилисты защищаются от ДТП с помощью могильного креста

На одной из дорог Керчи установили православный крест – прямо посредине проезжей части. Он должен уберечь автомобилистов от аварий – в буквальном смысле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько месяцев назад на Вокзальном шоссе образовалась яма, достаточно большая и глубокая для того, чтобы, попав в нее, повредить, машину. Заделывать ее, похоже, никто не собирается.

Минувшей ночью в яме установили могильный крест высотой около метра с надписью «Спаси и сохрани». Теперь проблему на дороге хотя бы видно издалека.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 02.09.21

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