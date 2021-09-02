Крымчанка хочет построить дом на ЮБК, обменяв 800 рублей на 4,5 миллиона

Жительница Симферополя собирается построить дом на Южном берегу Крыма, продав 800 рублей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 лет назад подруга, работавшая в банке, подарила ей только что появившиеся 100-рублевые купюры с изображением севастопольского памятника затопленным кораблям.
Купюры были выпущены Банком России 23 декабря 2015 года: они стали второй российской вертикально-ориентированной банкнотой (первая была посвящена XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм 2014 в Сочи). Общий тираж составил 20 млн экземпляров. Было выпущено 3 серии.
Наиболее ценной у коллекционеров считается серия «кс» (серия замещения), так как такие купюры вышли наименьшим тиражом. Банкноты, которыми владеет жительница Симферополя, относятся к более распространенной серии «СК», цена таких купюр, в зависимости от состояния, колеблется от номинала до 300 рублей.
В случае производственного брака или красивого номера цена может быть в разы и даже на порядки выше. Так, одну из банкнот с красной полосой на защитной линии с повторяющимися цифрами продали за 12 тысяч рублей, а купюру с номером из одни четверок – за 150 тысяч.
Банкноты крымчанки ничем оригинальным не отличаются: обычные номера идут по порядку, видимого брака нет. Тем не менее, владелица решила, что каждая «денежка» стоит более 500 тысяч, и просит за всю партию 4,5 млн рублей.
Покупатели в очередь пока не выстраиваются.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 02.09.21
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