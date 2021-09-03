В Крыму пропали 25 человек

В Крыму в течение 2021 года бесследно пропали 25 человек, итоги августа: 6 исчезнувших. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» по Крыму и Севастополю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем месяце волонтеры-поисковики получили 97 заявок на розыск людей. 15 из них не подтвердились. 67 человек найдены живыми, 5 – мертвыми. Шестерых продолжают искать. Что стало еще с четырьмя пропавшими – не сообщается.

Отметим, что среди тех, чьи поиски продолжаются, большинство – это сравнительно молодые мужчины.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.09.21

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