В Крыму от коронавируса умерли еще 15 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 258 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 211 выявлены при обращении за медицинской помощью, 47 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции 15 умерли человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 71 тысяча 869 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 242 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.09.21

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