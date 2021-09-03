В Санкт-Петербурге задержали ограбившего банк в Крыму

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, ограбившего банк в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», преступление было совершено 7 июня текущего года. Мужчина в капюшоне и в маске зашел в одно из отделений банка в пгт Орджоникидзе (Феодосия). В это время в помещении находились пожилая посетительница и две сотрудницы банка – операционист и кассир.

Угрожая им пистолетом, грабитель закрыл дверь изнутри и потребовал всю имеющуюся в кассе наличность. «Улов» составил 484 тысяч рублей, 2 тысячи долларов США и 725 евро.

Одна из девушек попыталась оказать нападавшему сопротивление, однако он сбил ее с ног и повалил на пол, а затем сбежал. Сразу после ограбления преступник покинул полуостров.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение или в крупном размере).

В результате совместной работы Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым, полиции Феодосии при содействии оперативников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области подозреваемого в разбойном нападении задержали в северной столице России.

«Преступником оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья: ранее он был неоднократно судим на территории своего государства за разбойное нападение и кражи, – сообщили в пресс-службе МВД РФ. – В ходе обысков у него изъяты вещественные доказательства, в том числе муляж боевого пистолета. Мужчина дал признательные показания. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на погашение многочисленных кредитов».

Сейчас разбойник находится под стражей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.09.21

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