Износ энергохозяйства в Крыму превышает 75 процентов

Энергосети в Крыму изношены на 75%, оборудование подстанций – на 96%. Об этом сообщили в ГУП «Крымэнерго».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос реконструкции сетей был поднять еще в 2015 году в связи с энергоблокадой полуострова: тогда из-за перепадов напряжения оборудование массово выходило из строя. Был даже разработан документ «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Крыма на 2016-2020 гг. (СиПР РК)" стоимостью около 22 млрд рублей.

Но уже в первый год исполнения программы министр топлива и энергетики РК Светлана Бородулина потребовала ее пересмотреть «пользу применения современных инженерных решений, изменения структуры сетей и укрупнения подстанций»: «Порядка 60% износа в Крыму, – заявляла тогда глава крымского минтопэнерго. – Проблемные регионы – Черноморский район, Южный берег Крыма. Ялта очень проблемная и по износу сетей, и по конфигурации, которые при развитии перспектив изначально закладывались».

За 3 последующих года программу выполнили только на 63%, сославшись на отсутствие финансирования: «Общий объем денежных средств, необходимый для развития электроэнергетики на указанный период, составил 21,838 млрд рублей. Проекты СиПР РК были выполнены согласно фактическому объему финансирования на сумму 10,1 млрд рублей», – цитирует представителей «Крымэнерго» РИА Новости Крым. В ГУП уточняют: в 2020 году планировалось выполнить мероприятий на 5 млрд 457 млн рублей, но из бюджета поступило лишь 2 млрд 419 млн.

В итоге, реализацию СиПР РК продлили до 2025 года, а строительство высоковольтной линии Джанкой – Титан в ведение дирекции ФЦП.

Сегодня подавляющее большинство аварийных отключений происходит на объектах распредсетей 6-110 кВ по причине их недостаточной развитости и пропускной способности, но другие сети нуждаются в срочной реконструкции.

«Учитывая, что по данным на конец августа, средний износ оборудования подстанций 35-330 кВ составляет 78,5%, в том числе ПС 220-330 кВ изношены на 61,4%, а ПС 35-110 кВ – на 95,54%. Износ оборудования воздушных линий (ВЛ) 35-330 кВ, в том числе магистральных электрических сетей – около 75%, то в ближайшие годы рассчитывать на нормализацию качества обеспечения потребителей электроэнергией в Крыму едва ли приходится», – резюмирует РИА Новости Крым.

Симферополь, Олег Яковенко

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