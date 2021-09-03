В Амстердаме в очередной раз перенесли дату вынесения вердикта по крымскому золоту

Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу об экспонатах выставки «Крым – золотой остров в Черном море».

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» демонстрировалась в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, и, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию.

Вердикт о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле прошлого года. Однако суд не смог определить, кому передать коллекцию, заявив, что к делу нельзя применять конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, на которую все время ссылалась украинская сторона.

Принятие решения отложили на 6 – 9 месяцев, предоставив сторонами возможность до середины сентября выдвинуть дополнительные данные и аргументы.

В начале сентября крымчане передали в суд акты поступлений находок в музеи за все периоды, отчеты об археологических экспедициях первой половины ХХ века, когда раскопки велись особенно интенсивно, а также фотографии за последние 80 лет.

Доказательства были представлены по каждому из более чем 2 тысяч 100 экспонатов коллекции, вывезенной в Голландию. Претензии сторон принимались до 3 марта.

Решение должны были вынести в сентябре, но теперь стало известно, что оглашение вердикта перенесли на 26 октября.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.09.21

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