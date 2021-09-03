Берлин предложил Киеву отвоевать Крым и Донбасс для вступления Украины в НАТО

Украина прекрасно знает, что для вступления в НАТО необходимо согласие всех членов Альянса – но консенсус невозможен, пока территории Крыма и Донбасса остаются под внешней «оккупацией», а на востоке страны продолжается военный конфликт.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

«Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом – есть военный конфликт на Украине. Это всегда сложно для НАТО – принимать новые страны, где есть такие конфликты», – подчеркнула посол.

На вопрос, является ли таким же препятствием для вступления Украины в НАТО «аннексия Крыма», Фельдгузен ответила – «Да».

Симферополь, Иван Капустин

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