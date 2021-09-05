В СБУ поступило сообщение об угрозе жизни Зеленского

В Службу безопасности Украины поступило сообщение об угрозе жизни президента Владимира Зеленского.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», звонок был анонимным. Некий мужчина угрожал убить главу государства и взорвать здание Верховной рады в Киеве.
Сотрудникам СБУ удалось довольно быстро вычислить личность звонившего: им оказался маргинал, страдающий психическими расстройствами и зарабатывающий себе на жизнь милостыней, которую он просит на вокзалах.
Похоже, что в ближайшее время ему не придется заботиться о пропитании: по факту угрозы главе государства возбуждено уголовное дело, звонивший арестован.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 05.09.21
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