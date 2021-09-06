В Крыму изменили расположение камер видеофиксации нарушений ПДД

В Крыму с 6 сентября изменили расположение камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, перемена мест связана с новыми исследованиями аварийности на дорогах полуострова.

В частности, камеры появятся в Ялте у Алупки и Ливадии, у села Морское в Судаке, возле села Фонтаны в Симферополе.

Кроме того, определены новые маршруты, по которым будут курсировать комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД «Паркон». Так, в крымской столице выделено 56 таких маршрутов, в Евпатории – 35, в Ялте – 41, в Алуште – 33. Будут передвигаться «Парконы» и по Саки, Судаку, Феодосии, Керчи, Армянску, Джанкою, Бахчисараю, а также в аэропорту Симферополя.

Полный список адресов и маршрутов можно посмотреть на сайте МВД РК.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.09.21

Состояние пострадавших от обвала на севастопольском пляже не улучшается. / В Севастополе с подачи губернатора Развожаева вырубили аллею, высаженную ветеранами. / Киев обвинил Москву в уклонении от встречи Путина и Зеленского. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»