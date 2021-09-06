В Крыму стремительно снижается выявляемость коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 244 новых случая коронавирусной инфекции. Согласно официальным данным, заболеваемость в республике стремительно снижается. Так, всего за 5 дней сентября суточная выявляемость сократилась более чем на 7%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 208 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 10 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 72 тысячи 624 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 279 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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