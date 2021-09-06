Выращивающим растения для фармацевтической и косметической отраслей обещают помощь государства

Фермерам, выращивающим лекарственные растения и культуры, используемые для получения эфирных масел, обещают поддержку государства: их продукцию внесли в перечень сельскохозяйственной.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве РФ, в расширенный перечень сельскохозяйственной продукции вошли цикорий, анис, бадьян, кориандр, тмин, фенхель, можжевельник, а также растения, используемые в парфюмерии, фармации и для борьбы с вредными насекомыми. Теперь аграрии, выращивающие эти растения, смогут принять участие в госпрограмме развития сельского хозяйства как сельхозпроизводители.

Ранее подобные изменения были предусмотрены только в индивидуальной программе социально-экономического развития Адыгеи, утвержденной в 2020 году. Сейчас правительство России приняло решение расширить перечень сельскохозяйственной продукции и для других регионов.

Это особенно важно для Крыма, где выращивание и сбор растений для фармацевтической и косметической отраслей является традиционным бизнесом.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.09.21

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