В Крыму нашли гигантскую гиену

В пещере «Таврида» нашли череп гигантской гиены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ имени Вернадского, подведены предварительные итоги очередного сезона исследований в пещере, открытой в 2018 году при строительстве трассы «Таврида».

Одной из главных находок стал почти полностью сохранившийся череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты. Эти животные жили в период с 7 млн до 400 тыс лет до нашей эры. Гиена имела размеры современной львицы и весила в среднем 110 кг – это самые крупные представители вида, известные человечеству.

«До этого палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника, – сообщили в пресс-службе КФУ. – Ранее в России был найден только один такой череп в Забайкалье. Во всем мире известно ещё два аналогичных из Китая». По словам старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрия Гимранова, благодаря новым находкам появился шанс определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии.

Кроме того, в этом году в пещере найдены частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium, достигающий 10 см.

Последняя находка позволит уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.09.21

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