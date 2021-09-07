В шахте в ЛНР погибли девять человек

В Луганской народной республике произошла авария: 9 человек погибли, еще 19 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба МЧС ЛНР, трагедия случилась в шахте «Красный партизан» в Свердловском районе: оборвался канат транспортной клети, в которой в тот момент находились около 30 человек. Клеть обрушилась.

Тела погибших подняли и передали сотрудникам МВД, раненных доставили в травматологическое отделение ЦГБ Свердловска. Руководство предприятия пообещало организовать похороны погибших, а также оказать помощь их семьям и пострадавшим шахтерам

Для расследования причины аварии создана правительственная комиссия.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 07.09.21

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