В России разрабатывают единую методику оценки турпотока

В России разработают единую методику для оценки турпотока. Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко с участием представителей Ростуризма, Росстата, корпорации «Туризм. РФ» и общественной организации «Опора России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о необходимости единого подхода к оценке турпотока говорится уже несколько лет, но пока в России нет даже такого официального понятия. По крайне мере, в законе «Об основах туристической деятельности» туристический поток ни разу не упоминается. Там приводится лишь определение внутреннего туризма – это туризм в пределах территории России лиц, постоянно проживающих в стране.



Напомним, туристом, согласно закону, считается лицо, посещающее страну или место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и других целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода. При этом он должен провести в стране или месте временного пребывания не менее 24 часов.

Однако в каждом регионе туристов считают по-своему. Самый простой способ нашли в Крыму: поскольку попасть на полуостров можно всего 3 способами, легко поддающимися анализу, туристом считается любой, кто приехал по крымскому мосту, прилетел на самолете или прибыл с территории Украины. В итоге в статистику попадают и те, кто едет транзитом в Севастополь, и сами крымчане. В этом году в Крыму насчитали уже более 7,2 млн туристов, но насколько эти цифры достоверны, судить никто не возьмется.

«Мы запустили актуальный и важный для граждан страны национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Для эффективного использования его инструментов и в целом управления туристической отраслью нам необходимо отрегулировать механизм сбора и анализа данных. Особо отмечу потребность в данных о туристических потоках в разрезе регионов, – заявил Дмитрий Чернышенко. Система сбора информации должна отвечать вызовам времени и соответствовать трендам развития туристического бизнеса».

Участники совещания отметили, что далеко не все показатели статистики туризма позволяют оценивать реальное состояние отрасли. В частности, до сих пор не рассчитываются рентабельность бизнеса, доходность на номер и так далее. Кроме того, необходим новый уровень оперативности. И, конечно, единый подход.

Уже подготовлен пилотный алгоритм использования данных мобильных операторов, который позволит в дальнейшем оценить ряд важных параметров: например, средний чек, учесть ненаблюдаемый туризм, составить портрет туриста. Но и эта технология несовершенна, так как не позволяет отслеживать цели абонента, а значит, к туристам по-прежнему будут причислять командировочных и тех, кто приехал по личным делам или к родственникам.

В итоге, решение подготовить для регионов типовую методику использования больших данных для учета туристических потоков, но сроки этой работы пока не называются.

Отдельный вопрос: учет индивидуальных средств размещения – речь о гостевых домах, мини-отелях и апартаментов, многие из которых работают в серой зоне. С 2022 года появится возможность их оценивать – как на региональном, так и на муниципальном уровнях, заявили на совещании.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.09.21

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