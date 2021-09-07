«Нормальные люди не хотят» – в Киеве пожаловались на острый дефицит компетентных министров в правительстве

«Большинство нормальных людей» из числа бизнесменов и региональных чиновников не желают занимать посты министров в украинском правительстве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в беседе с журналистами в кулуарах парламента после официальной встречи.

В связи с этим, по его словам, срываются запланированные отставки в нескольких министерствах, которые провалили работу.

«Большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом. Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают и т.д. Как только становлюсь чиновником – на утро я уже конкретный, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят», – посетовал Арахамия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.09.21

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