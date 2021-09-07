На Украине чиновница использовала черную магию в служебных интригах

На Украине сотрудницу муниципалитета заподозрили в использовании черной магии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в городе Ромны Сумской области. Чиновники мэрии начали обнаруживать под дверями рабочих кабинетов землю. Каким-то образом распознали в ней кладбищенскую и решили, что кто-то наводит на них порчу.

Просмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили, что землю подсыпала сотрудница местного горсовета.

Мэр Ромен Олег Стогний вызвал новоявленную колдунью и потребовал объяснений. Она все отрицала, заявляла, что видео с камер смонтировано, а потом уволилась.

В роменских храмах пугливых чиновников раскритиковали, назвав ворожбу делом небогоугодным и бессмысленным, пережитком прошлого и отголоском языческой культуры. Но рабочие кабинеты по просьбе чиновников освятили.

Еще один скандал вокруг кладбищенской земли разгорелся во Львове: там местный житель устроил коммерческое кладбище на территории чужих огородов. Теперь ему грозит полгода тюрьмы.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.09.21

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