В Севастополе собака набросилась на ребенка на детской площадке

В Севастополе собака покусала 10-летнего ребенка на детской площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел еще 1 сентября во дворе дома №6 по улице Флагманской. Мальчишки на площадке играли в футбол. Вместе с ними бегала овчарка. Сначала она пыталась отобрать мяч у юных футболистов, а потом набросилась на одного из них и покусала лицо.

Ребенка доставили в больницу, где ему немедленно сделали операцию. Родители написали заявление в полицию. Но хозяина агрессивного пса до сих пор не нашли. Хотя соседи пострадавшего мальчика утверждают, что им известны и сама собака, и ее хозяин. Кстати, овчарка часто бегает по двору одна и без намордника.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 07.09.21

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