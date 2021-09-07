В Ялте начали работать платные парковки

В Ялте с сегодняшнего дня начали работать платные парковки. Всего организовано 565 паркомест, в том числе 76 – для инвалидов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», платить за парковку теперь необходимо у винзавода «Массандра», у дегустационного зала на подъезде к парку Воронцовского дворца в Мисхоре, на улице Гоголя в центре Ялте (участок от улицы Красноармейской до Архивной), на Боткинской улице, улице Рузвельта и так далее.

Цена парковки легкового автомобиля составляет 35-50 рублей в час в зависимости от парковочной зоны, грузового – 70 до 100 рублей.

Любопытно, что ни одной платной парковки нет на улице Чехова и прилегающим к ней территориям, хотя и ялтинцы, и туристы жалуются что сама «пешеходная зона» и все выходящие на нее улицы забиты припаркованными автомобилями.

Точную карту парковок можно посмотреть на сайте yaltaparking.ru. Если плату будут требовать на участках, не указанных на карте, можно смело вызывать полицию.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 07.09.21

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