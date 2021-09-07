Глава Крыма в очередной раз раскритиковал работу симферопольских чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз раскритиковал работу чиновников, отвечающих за городское хозяйство крымской столицы.

«Сегодня в рамках рабочей поездки по Симферополю продолжил инспектирование придомовых территорий и ряда объектов на улице Балаклавской, – рассказал Аксенов в соцсетях. –

Одной из текущих проблем является отсутствие проекта межевания территории на определённых участках, до конца года эта работа будет завершена.

Ситуация с уборкой в подъездах оставляет желать лучшего, это системная проблема, решение которой находится на особом контроле.

Также есть жалобы на работу общественного транспорта: некоторые маршруты необходимо восстановить, а те перевозчики, которые работают, должны наладить график движения. На определенных участках дороги из-за увеличения потока автомобилей существует необходимость не только ремонта, но и расширения.

Еще одним важным вопросом является ремонт и замена лифтов в некоторых домах. Это плановая работа, которая до конца 2022 года будет завершена.

Отдельным вопросом, требующим внимания, стоит выделить необходимость проведения ревизии состояния городских лесов. Считаю, что инициативная группа совместно с жителями района может организовать и провести субботник».

Напомним, неделю назад глава города Валентин Демидов назначил своего нового заместителя: теперь сферы городского хозяйства, транспорта, капитального строительства и жилищной политики курирует Сергей Чернов, ранее возглавлявший муниципальное унитарное предприятие «Экоград».

Однако эксперты на улучшение ситуации не надеются. Дело в том, что Черенов – человек из команды бывшего мэра Симферополя Елены Проценко, которая, как известно, всю работу по благоустройству провалила. Да, и к «Экограду» в ее бытность мэром звучала масса претензий.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.09.21

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