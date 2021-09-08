Число крымчан, умерших от ковида, превысило 2 тысячи 300

В Крыму за сутки зарегистрировано 235 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 161 выявлены при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 15 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 73 тысячи 98 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 309 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.09.21

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