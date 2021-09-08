В Севастополе оформили гражданство России украинцу, пока тот сидел в колонии

В Севастополе сотрудницы Миграционного управления МВД оформили российское гражданство жителю Украины, пока тот сидел в тюрьме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинец был осужден за сбыт наркотиков в крупном размере и с октября 2018 года отбывал срок в одном из исправительных учреждений Волгограда. А в ноябре получил документ о российском гражданстве, несмотря на то, что это запрещено законом. Документ подписали тогдашняя начальница одного из отделов севастопольского подразделения миграционной службы и ее подчиненная.

История вскрылась в ходе проверки ведомства, проведенной в минувшем месяце. Обе чиновницы к этому времени в управлении уже не работали, но отвечать за действия 3-летней давности им все равно придется: материалы проверки переданы в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 08.09.21

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