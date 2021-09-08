В Севастополе из-за бездействия правительства Развожаева будет уничтожен еще один сквер

В Севастополе из-за бездействия чиновников будет уничтожен еще один сквер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ради уплотнительной застройки пустят под нож зеленую зону в квартале улице Гавена и Героев Подводников между домами №№ 12, 14, 16 и 14-б. Еще в 1993 году этот участок площадью около 40 соток перешел в частные руки, но собственник никак себя не проявлял, и территория превратилась в сквер.

Зеленую зону сохранили и в новом проекте планировки и межевания микрорайона: участок планировали изъять у собственника, сохранив его природный статус. Проект прошел общественные слушания в декабре 2020 года и был направлен на антикоррупционную экспертизу, где, похоже, бесследно сгинул, так как больше чиновники о нем не вспоминали.

В итоге в сквере появилась строительная бытовка, и участок начали обносить забором.

«Теперь, согласно виду разрешенного использования участка, застройщик на своих почти сорока сотках может возвести хоть индивидуальный жилой дом, хоть «организовать» блочную застройку; да и малоэтажный многоквартирник – тоже может, – комментирует ситуацию telegram-канал «Объективная Реальность». – А кто будет отвечать за очередную утраченную городом зеленую зону, вопрос риторический. Решение правительственными чиновниками об отмене очередной уплотнительной застройки преступно не принято, а на нет – и суда нет».

Этого сквера больше не будет

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