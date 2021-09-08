ЛНР и ДНР договорились о создании единого экономического пространства

Главы Донецкой и Луганской народной республик договорились о создании единого экономического пространства и разработке скоординированных программ социально-экономического развития своих территорий в ближайшие 3 года. Первым шагом в реализации этих договоренностей станет подписание договора о едином таможенном пространстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 октября предполагается упразднить между ЛНР и ДНР таможенные посты. Председатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский сообщил, что на единой таможенной территории будут применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли с третьими странами, функционировать единый внутренний рынок со свободным перемещением товаров без таможенного декларирования и государственного контроля. При этом документы, выданные или удостоверенные государственными органами ЛНР и ДНР в равной степени будут признаваться и применяться в обеих республиках.

Напомним, таможенные границы между двумя республиками ввели в декабре 2017 года. Инициатива принадлежала властям ДНР, заявившим, что на территорию республики от соседей ввозится подакцизная контрабанда. По сути, появление таможни стало результатом обострившей борьбы местных элит за внутренний рынок.

Населению развернувшаяся «экономическая война» не понравилось, начло расти недовольство, и вопрос перешел в политическую плоскость. В последующие 4 года власти периодически обещали кордоны снять, но дальше разговоров дело не шло. И только сейчас, похоже, сдвинулось с мертвой точки.

Эксперты отмечают, что произошло это аккурат перед выборами в Госдуму РФ, которые будут проходить и ЛДНР тоже, так как многие жители республик имеют российские паспорта.

На этом фоне планы по разработке скоординированных программ социально-экономического развития выглядят как предвыборные обещания. Так, в течение ближайших 3 лет ЛНР и ДНР планируют увеличить среднюю зарплату в целом по экономике в 2,3 раза – до 35 тыс рублей, а среднюю пенсию – в 1,3 раза – до 13,8 тыс рублей, что сопоставимо аналогичными показателями южных регионов России и гораздо выше украинских.

На Украине интеграцию ЛНР и ДНР в единое экономическое пространство расценивают как усиление влияния на регион со стороны Москвы.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 08.09.21

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