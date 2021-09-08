Правительство Украины может уйти в отставку уже в октябре

Правительство Украины может уйти в отставку уже в октябре: об этом заявил представитель президентской партии «Слуга народа» Олег Дунда, обосновавший свой прогноз «впечатлением от существующего хода событий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующее правительство Украины было сформировано полтора года назад после отставки премьер-министра Алексея Гончарука. Тогда, в марте 2020 года, новый кабмин возглавил Денис Шмыгаль. Создать единую и эффективную команду у него не получилось: правительство погрязло во внутренних войнах, и разговоры об отставке кабмина и Шмыгаля ведутся уже несколько месяцев.

Однако представители президентской партии такую возможность во всеуслышание озвучили впервые.

«Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый кабмин, – заявил Дунда в эфире «UA Перший». – Некоторые министры останутся, но большая часть будет заменена в соответствии с новыми задачами и новыми целями».

Украинские СМИ расценивают заявление Дунды с двух позиций: зондирование ситуации или подготовка общественности к реальной отставке правительства.

В кулуарах же озвучивают имена претендентов на «выход» и на «вход». Так, наиболее часто отставку прочат вице-премьеру Олегу Урусского, министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюське, главе Минкульта Александру Ткаченко и министру социальной политики Марине Лазебной.

В числе основных претендентов на пост премьер-министра Украины называют первого вице-премьера Алексея Любченко и министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.09.21

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