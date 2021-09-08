В Севастополе обнаружили часть человеческого тела в беляше

В Севастополе в беляше обнаружили часть человеческого тела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанка решила побаловать сына – первоклассника чем-нибудь вкусненьким и купила ему торт, а заодно и беляшей.

Мальчик сюрпризу обрадовался, тут же начал дегустацию и уже через минуту сообщил матери, что нашел в беляше зуб.

Женщина проверила, на месте ли зубы сына и, не обнаружив выпавших, отправилась к стоматологу. Специалист ее подозрения подтвердил: зуб человеческий. Тогда горожанка написала заявление в полицию.

Telegram-канал «Mash на волне» утверждает, что беляши жительница Севастополя покупала на площади Захарова. Сейчас рецепты местных кондитеров и поваров изучают следователи.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 08.09.21

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