Кабмин Украины инициировал санкции в отношении фирм, построивших Крымский мост

Кабинет министров Украины направил для утверждения в Совбез страны пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста. Ограничительные меры также вводятся против компаний, занимавшихся перепланировкой парков в «аннексированном Севастополе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба «министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий».

Санкции вводятся сроком на пять лет. Физическим лицам будет навсегда запрещён въезд на Украину.

«Применение санкций в отношении соответствующих юридических лиц, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, сделает невозможным его использование, запретит проведение экспортно-импортных операций, сделает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины, остановит выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины», – заявили в «министерстве».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.09.21

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