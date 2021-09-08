«Провокация озлобленности»: в Севастополе продолжается скандал вокруг подростков, прикуривших от Вечного огня

В Севастополе продолжается скандал вокруг подростков, прикуривших от Вечного огня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два 16-летних «орла» порезвились на мемориале, посвященном 100-летию окончания гражданской войны на юге России, вечером 29 августа. Их подружка записала процесс прикуривания на видео и 30 августа выложила в сеть. А 31 августа к бравым юношам пришла полиция.

Парни тут же все осознали, раскаялись и попросили прощения, но дело приняло серьезный оборот: вместо административного дела за мелкое хулиганство, на что рассчитывали семьи провинившихся и многие горожане, в отношении всех троих участников «вечеринки» возбудили уголовное дело по статьям «Вандализм» и «Уничтожение или повреждение памятников» (ч. 2 ст. 214 и п. «а» ч.2 ст. 243.4 УК РФ).

В Севастополе заговорили о чрезмерной строгости возможного наказания, а в соцсетях начали появляться комментарии о неадекватности уголовного преследования тяжести совершенного правонарушения. Тем более, что в начале августа «героем дня» стал другой подросток, написавший матерные слова на здании, принадлежащем МВД: ему тоже грозила статья за вандализм, но его отпустили после профилактической беседы (то, что его мать оказалась судьей, разумеется, к делу не относится).

Вчера Следственное управление Севастополя направило в Ленинский районный суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении юных курильщиков, которых отправили наводить порядок на оскверненном ими мемориале.

Но глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайство отозвать, а уголовное дела передать Главному следственному комитету СК РФ.

А сегодня появилась петиция, в которой севастопольцы просят Бастрыкина уголовное преследование подростков прекратить «с учетом несовершеннолетия нарушителей, неосмысленности их действий и непонимания последствий, а также с учетом общественного мнения в этом вопросе».

«Даже консервативные и вполне лояльные власти жители Севастополя шокированы угрозой столь несоразмерного наказания для школьников, не совершивших никаких тяжких преступлений, – пишут авторы петиции. – Уголовное наказание может поломать жизнь подросткам и их родителям, а также подорвать веру людей в правосудие, став для граждан не назиданием, а причиной отчуждения от власти. Считаем, что административного наказания за мелкое хулиганство (коим совершенное деяние по сути и является) будет вполне достаточно, чтобы подростки впредь испытывали должное уважение к памятникам.

Севастополь не случайно называют патриотической столицей России: памятники и историю здесь уважают больше, чем во многих других городах. Но даже в таком городе несоразмерно жестокое наказание спровоцирует лишь озлобление у молодых людей и настроит их против государства. В турбулентный исторический период, через который вместе со всем миром проходит сейчас наша страна, это было бы непростительной ошибкой.

Защищая памятник, построенный во имя Примирения участников Гражданской войны начала ХХ века, было бы крайне нелогично наступать на старые грабли и создавать условия для новых противостояний».

На момент публикации петицию подписали 70 человек.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 08.09.21

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