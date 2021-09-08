В Крыму разрешили кутить после полуночи

В Крыму с 9 сентября смягчат антиковидные ограничения. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сегодняшнего дня заведениям общепита было разрешено работать только до 23 часов.

Аксенов сегодня отметил, что заболеваемость коронавирусом стабильно снижается, поэтому запрет на работу ночью кафе, барам и ресторанам будет снят.

«С учетом того, что у нас падение происходит, с завтрашнего дня мы заведениям общепита режим работы до часа ночи продлеваем – режим позволяет», – заявил глава РК.

Симферополь, Олег Яковенко

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