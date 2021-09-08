Миссия невыполнима: Крым вряд ли сможет достичь коллективного антиковидного иммунитета до конца года

В Крыму резко сократились темпы вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для достижения коллективного иммунитета в республике необходимо привить 1 млн 212 тысяч человек – это около 64% от общего числа жителей Крыма.

На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли только 441 тысяча человек, или 36%. При этом темпы вакцинации существенно снизились. По словам Аксенова, если весной и в начале лета ставили до 12 тысяч противоковидных прививок в день, то сейчас – не более 3 тысяч.

Если такие темпы вакцинации сохранятся, то для достижения озвученных главой Крыма показателей потребуется еще более 8 месяцев – за это время те, кто ставил прививки несколько месяцев назад, уже «растеряют» приобретенный иммунитет, и все придется начинать сначала.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.09.21

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