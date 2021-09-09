В Крыму от ковида умерли еще 16 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 237 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 16 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 73 тысячи 335 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 325 крымчан.



Симферополь, Лиана Макоба



Симферополь. Другие новости 09.09.21

Миссия невыполнима: Крым вряд ли сможет достичь коллективного антиковидного иммунитета до конца года. / В Крыму разрешили кутить после полуночи. / «Провокация озлобленности»: в Севастополе продолжается скандал вокруг подростков, прикуривших от Вечного огня. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»